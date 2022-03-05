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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Данілов пригрозив депутатам ОПЗЖ розстрілом

Сьогодні, 01:38 Переглядів: 200

 

Щоб не шлялися

4 березня під час телемарафону Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив:

  • Засідання РНБО сьогодні не відбувалося. Ми чітко тримаємо оборону!
  • Найнапруженіші напрямки — Маріуполь, Миколаїв. Але ворог в шоці від можливостей наших військових, він отримує «по зубах»
  • 840 дітей поранено у цій війні! Дякуємо нашим лікарям!
  • Наша розвідка дає інформацію, що Росія хоче залучити ОДКБ
  • Завдання - прорвати інформаційну блокаду
  • Інформаційна операція в Херсоні зазнала поразки
  • Депутатам ОПЗЖ: якщо ви ще будете «шлятися» по наших блокпостах і їх фотографувати — будете розстріляні на місці.
  • Закривають зараз небо наші люди своїми життями!
  • З Білорусі пішли війська.
  • Офіс Президента України робить велику роботу, домовляються щодо гуманітарних коридорів.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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