Данілов пригрозив депутатам ОПЗЖ розстрілом
Сьогодні, 01:38
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Щоб не шлялися
4 березня під час телемарафону Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив:
- Засідання РНБО сьогодні не відбувалося. Ми чітко тримаємо оборону!
- Найнапруженіші напрямки — Маріуполь, Миколаїв. Але ворог в шоці від можливостей наших військових, він отримує «по зубах»
- 840 дітей поранено у цій війні! Дякуємо нашим лікарям!
- Наша розвідка дає інформацію, що Росія хоче залучити ОДКБ
- Завдання - прорвати інформаційну блокаду
- Інформаційна операція в Херсоні зазнала поразки
- Депутатам ОПЗЖ: якщо ви ще будете «шлятися» по наших блокпостах і їх фотографувати — будете розстріляні на місці.
- Закривають зараз небо наші люди своїми життями!
- З Білорусі пішли війська.
- Офіс Президента України робить велику роботу, домовляються щодо гуманітарних коридорів.
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