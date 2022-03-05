Данілов пригрозив депутатам ОПЗЖ розстрілом

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Щоб не шлялися

4 березня під час телемарафону Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив:

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