Більша частина Повітряних сил України зберігають боєздатність – Пентагон

Сьогодні, 02:02 Переглядів: 89

Військові експерти не приховують подив, адже плани російських окупантів передбачали знищення всієї потуги Повітряних сил України в перші години нападу

На думку високопосадовця міністерства оброони США, Україна зуміла зберегти більшу частину своїх Повітряних сил у боєздатному стані на дев’яту добу повномасштабної війни з Росією. Про це повідомляє Reuters.

- В українців досі більша частина їхніх Повітряних сил перебуває в боєздатному стані: включно з літаками, гелікоптерами, безпілотниками та системами протиповітряної оборони, - каже чиновник.

Він сказав, що українські Збройні Сили все ж таки понесли часткові втрати через бойові дії російських окупантів. Однак, не назвав конкретні цифри втрат з українського боку.

Попри це, більша частина Повітряних сил перебуває в боєздатному стані, через що російським окупантам досі доводиться перебувати в небі над Україною під загрозою знищення.

Військові експерти не приховують подив, адже плани російських окупантів передбачали знищення всієї чи майже всієї потуги Повітряних сил України в перші години нападу, зокрема завдяки ракетним ударам.