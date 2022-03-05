Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заговорив українською

Сьогодні, 01:00 Переглядів: 231

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив про те, що західні країни збільшуватимуть санкції проти РФ у разі, якщо агресія проти України не припиниться.

- Разом із США і ЄС ми запровадили найбільший пакет глобальних санкцій, коли-небудь накладених на Росію, і ми підемо далі доти, доки ця агресія не зупиниться, - сказав Джонсон у своєму відеозверненні у п'ятницю ввечері.

Своє звернення Джонсон розпочав українською мовою.

Також прем'єр висловив підтримку Україні.

- Наші думки та співпереживання з Україною, і це війна за свободу. Слава Україні!, - завершив своє відеозвернення Джонсон.