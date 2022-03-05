Шмигаль назвав дві головні мети для українців

Росія вдається до все більш злочинних дій, завдання українців – підтримувати армію і допомагати тим, хто цього потребує
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на початку доби 5 березня звернувся до українців із повідомленням.
Як сказав очільник уряду, ведуться запеклі бої, ворог зазнає величезних втрат у людських ресурсах та в техніці. Російська армія та її вищі чини розповідали про те, як вони за тиждень будуть скидати сили НАТО в Ла-Манш, а натомість їхні солдати кидають техніку та здаються в полон.
У десятках міст і сотнях селищ ідуть бої, і всюди ворог стикається із супротивом не тільки бійців, але і всього населення.
- Наш тотальний супротив ворогу має відбуватися на всіх фронтах. На передовій, в тилу, на тимчасово окупованих ворогом територіях. Час кожному взяти себе в руки і з холодною головою подумати, де він може бути найбільш корисним. Якщо у вас є досвід та бажання – ставайте до лав територіальної оборони. Допомагайте волонтерам. Долучайтеся до інформаційної атаки на ворога. Працюйте на своєму підприємстві. Підтримуйте один одного. Знайдіть своє місце і робіть свій внесок. 40 млн людей, об’єднаних спільною ідеєю перемоги, неможливо спинити й головне – неможливо перемогти.
Сьогодні у нас два головних завдання. Перше – це забезпечення потреб ЗСУ та інших збройних формувань.
Друге – забезпечення цивільного населення товарами першої необхідності навіть у тих регіонах, які наразі заблоковані через бойові дії чи окупацію, організація зелених коридорів для евакуації цивільного населення, доставка гуманітарних вантажів, – сказав Шмигаль.
Червоний Хрест зробить все можливе для допомоги в евакуації українців, доставці їжі та медикаментів у місця, де тривають бойові дії.
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