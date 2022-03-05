У столиці влаштували перегони: везли на вокзал шини для винищувача «Привида Києва»

Сьогодні, 03:00 Переглядів: 1 032

Завданням було проїхати 12 блок-постів у найкоротший час

У столиці влаштували перегони: везли на вокзал шини для винищувача «Привида Києва». Як повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов, заради цього було затримано нічний потяг на 40 хвилин.

- Аби волонтери встигли. В комендантську годину. На легковому автомобілі. Через 12 блок-постів. В супроводі тероборони Києва. Завантажити у купейний вагон сполученням Київ-…. ШИНИ ДЛЯ ВИНИЩУВАЧА, – написав Усов.

З його допису стає зрозумілим, що шини потребує авіатранспорт героїчного «Привида Києва».