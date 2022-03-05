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УЗ повідомила, як курсуватимуть поїзди 5 березня

Сьогодні, 03:25 Переглядів: 112

 

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів

5 березня Укрзалізниця продовжить зшивати країну десятками рейсів.

Рейси по ст. Київ:

  • 4:21 - №150 Чернівці - Полтава
  • 4:21 - №130 Ворохта - Кременчук
  • 4:36 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка
  • 5:38 - №138 Краматорськ - Хмельницький
  • 6:23 - №142 Львів - Лиман
  • 6:23 - №114 Львів - Лиман
  • 9:00 - №705 Дарниця - Львів
  • 10:00 - №715 Дарниця - Львів
  • 12:06 - №45 Ужгород - Краматорськ
  • 13:34 - №114/142 Лиман - Львів
  • 14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ
  • 14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський
  • 15:02 - №55 Київ - Рахів
  • 17:12 - №13 Київ - Солотвино
  • 17:42 - №792 Київ - Кременчук
  • 17:42 - №790 Київ - Кропивницький
  • 18:30 - №81 Київ - Ужгород
  • 18:48 - №67 Київ - Варшава
  • 19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ
  • 19:48 - №95 Київ - Рахів
  • 20:05 - №29 Київ - Ужгород
  • 20:12 - №49 Київ - Трускавець
  • 20:21 - №59 Київ - Чоп
  • 20:21 - №57 Київ - Ворохта
  • 21:07 - №38 Київ - Запоріжжя
  • 21:15 - №105 Київ - Одеса
  • 21:22 - №97 Київ - Ковель
  • 22:03 - №130 Кременчук - Ворохта
  • 22:03 - №149 Полтава - Чернівці
  • 22:10 - №17 Харків - Ужгород
  • 22:22 - №7 Київ - Чернівці
  • 22:37 - №91 Київ - Львів
  • 22:47 - №46 Краматорськ - Ужгород
  • 23:46 - №771 Київ - Хмельницький
  • 23:59 - №139 Київ - Кам’янець-Подільський

Рейси по ст. Харків:

  • 4:11 - №114 Лиман - Львів
  • 4:11 - №142 Лиман - Львів
  • 11:33 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка
  • 12:36 - №46 Краматорськ - Ужгород
  • 14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
  • 15:09 - №17 Харків – Ужгород
  • 17:00 - №723 Харків - Львів
  • 19:27 - №795 Харків - Дніпро
  • 20:15 - №22 Харків – Трускавець
  • 21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ
  • 21:43 - №7 Харків - Одеса
  • 22:40 - №45 Ужгород - Краматорськ

Рейси по ст. Дніпро:

  • 5:00 - №38 Київ - Запоріжжя
  • 6:23 - №796 Дніпро - Харків
  • 9:27 - №6 Рахів - Запоріжжя
  • 14:26 - №41 Дніпро - Трускавець
  • 16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів

Рейси по ст. Запоріжжя:

  • 11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя
  • 12:20 - №120 Запоріжжя - Львів
  • 14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів
  • 19:47 - №072 Запоріжжя – Київ
  • 20:37 - №068 Запоріжжя - Львів
  • 21:38 - №038 Запоріжжя - Київ
  • 22:26 - №068 Львів - Запоріжжя

Рейси по ст. Вінниця:

  • 00:28 - №105 Київ – Одеса
  • 00:58 - №078 Одеса – Ковель
  • 1:05 - №041 Дніпро - Трускавець
  • 2:35 - №771 Київ – Хмельницький
  • 3:42 - №060 Чоп – Київ
  • 3:42 - №058 Ворохта – Київ
  • 3:54 - №106 Одеса – Київ
  • 4:31 - №081 Ужгород – Київ
  • 4:42 - №050 Трускавець – Київ
  • 5:46 - №086 Запоріжжя – Львів
  • 6:03 - №056 Рахів – Київ
  • 6:47 - №770 Кам’янець-Подільський – Київ
  • 6:54 - №021 Харків - Трускавець
  • 9:16 - №138 Лиман – Хмельницький
  • 10:23 - №070 Запоріжжя - Львів
  • 11:30 - №912 Запоріжжя – Хелм
  • 16:41 - №772 Хмельницький - Київ
  • 17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський
  • 17:43 - №086 Львів – Запоріжжя
  • 18:07 - №055 Київ – Рахів
  • 19:42 - №138 Хмельницький – Лиман
  • 20:50 - №716 Львів – Київ
  • 21:45 - №081 Київ – Ужгород
  • 22:32 - №042 Трускавець – Дніпро
  • 23:17 - №049 Київ – Трускавець
  • 23:26 - №057 Київ – Ворохта
  • 23:26 - №059 Київ – Чоп
  • 23:53 - №022 Трускавець – Харків

На додачу заплановані евакуаційні рейси поїздами далекого сполучення та/або Інтерсіті+ з Лимана, Краматорська, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рога.

А також електричками:

  • з Харкова до Львова з пересадкою по Хмельницькому;
  • з Житомира (починаючи з 13:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву;
  • Організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук.

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

Також на 5 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:

  • № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
  • № 954 Львів – Хрубешув о 02:00;
  • № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
  • № 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;
  • № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
  • № 7614/7615 Львів – Хелм о 09:30;
  • № 912/913 Запоріжжя – Хелм об 11:00;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
  • № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
  • № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
  • № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;
  • № 904/905 Запоріжжя – Хелм о 23:00;
  • № 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.

Напрямки руху приміських поїздів по території Південної залізниці:

  • Полтава - Крюків - Полтава,
  • Полтава - Огульці - Полтава,
  • Полтава - Лозова - Полтава,
  • Полтава - Кременчук - Полтава,
  • Полтава - Ромодан - Полтава,
  • Полтава - Кобеляки - Полтава,
  • Харків - Огульці - Харків,
  • Харків - Мерчик,
  • Мерчик - Люботин,
  • Люботин - Харків Левада - Люботин,
  • Харків - Красноград - Харків,
  • Харків - Лозова - Харків,
  • Харків - Зміїв - Харків.

Розклад руху поїздів уточнюйте ТУТ.

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Автор: Руслана Горгола
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