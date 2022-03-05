УЗ повідомила, як курсуватимуть поїзди 5 березня
Сьогодні, 03:25
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Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів
5 березня Укрзалізниця продовжить зшивати країну десятками рейсів.
Рейси по ст. Київ:
- 4:21 - №150 Чернівці - Полтава
- 4:21 - №130 Ворохта - Кременчук
- 4:36 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка
- 5:38 - №138 Краматорськ - Хмельницький
- 6:23 - №142 Львів - Лиман
- 6:23 - №114 Львів - Лиман
- 9:00 - №705 Дарниця - Львів
- 10:00 - №715 Дарниця - Львів
- 12:06 - №45 Ужгород - Краматорськ
- 13:34 - №114/142 Лиман - Львів
- 14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ
- 14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський
- 15:02 - №55 Київ - Рахів
- 17:12 - №13 Київ - Солотвино
- 17:42 - №792 Київ - Кременчук
- 17:42 - №790 Київ - Кропивницький
- 18:30 - №81 Київ - Ужгород
- 18:48 - №67 Київ - Варшава
- 19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ
- 19:48 - №95 Київ - Рахів
- 20:05 - №29 Київ - Ужгород
- 20:12 - №49 Київ - Трускавець
- 20:21 - №59 Київ - Чоп
- 20:21 - №57 Київ - Ворохта
- 21:07 - №38 Київ - Запоріжжя
- 21:15 - №105 Київ - Одеса
- 21:22 - №97 Київ - Ковель
- 22:03 - №130 Кременчук - Ворохта
- 22:03 - №149 Полтава - Чернівці
- 22:10 - №17 Харків - Ужгород
- 22:22 - №7 Київ - Чернівці
- 22:37 - №91 Київ - Львів
- 22:47 - №46 Краматорськ - Ужгород
- 23:46 - №771 Київ - Хмельницький
- 23:59 - №139 Київ - Кам’янець-Подільський
Рейси по ст. Харків:
- 4:11 - №114 Лиман - Львів
- 4:11 - №142 Лиман - Львів
- 11:33 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка
- 12:36 - №46 Краматорськ - Ужгород
- 14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
- 15:09 - №17 Харків – Ужгород
- 17:00 - №723 Харків - Львів
- 19:27 - №795 Харків - Дніпро
- 20:15 - №22 Харків – Трускавець
- 21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ
- 21:43 - №7 Харків - Одеса
- 22:40 - №45 Ужгород - Краматорськ
Рейси по ст. Дніпро:
- 5:00 - №38 Київ - Запоріжжя
- 6:23 - №796 Дніпро - Харків
- 9:27 - №6 Рахів - Запоріжжя
- 14:26 - №41 Дніпро - Трускавець
- 16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів
Рейси по ст. Запоріжжя:
- 11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя
- 12:20 - №120 Запоріжжя - Львів
- 14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів
- 19:47 - №072 Запоріжжя – Київ
- 20:37 - №068 Запоріжжя - Львів
- 21:38 - №038 Запоріжжя - Київ
- 22:26 - №068 Львів - Запоріжжя
Рейси по ст. Вінниця:
- 00:28 - №105 Київ – Одеса
- 00:58 - №078 Одеса – Ковель
- 1:05 - №041 Дніпро - Трускавець
- 2:35 - №771 Київ – Хмельницький
- 3:42 - №060 Чоп – Київ
- 3:42 - №058 Ворохта – Київ
- 3:54 - №106 Одеса – Київ
- 4:31 - №081 Ужгород – Київ
- 4:42 - №050 Трускавець – Київ
- 5:46 - №086 Запоріжжя – Львів
- 6:03 - №056 Рахів – Київ
- 6:47 - №770 Кам’янець-Подільський – Київ
- 6:54 - №021 Харків - Трускавець
- 9:16 - №138 Лиман – Хмельницький
- 10:23 - №070 Запоріжжя - Львів
- 11:30 - №912 Запоріжжя – Хелм
- 16:41 - №772 Хмельницький - Київ
- 17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський
- 17:43 - №086 Львів – Запоріжжя
- 18:07 - №055 Київ – Рахів
- 19:42 - №138 Хмельницький – Лиман
- 20:50 - №716 Львів – Київ
- 21:45 - №081 Київ – Ужгород
- 22:32 - №042 Трускавець – Дніпро
- 23:17 - №049 Київ – Трускавець
- 23:26 - №057 Київ – Ворохта
- 23:26 - №059 Київ – Чоп
- 23:53 - №022 Трускавець – Харків
На додачу заплановані евакуаційні рейси поїздами далекого сполучення та/або Інтерсіті+ з Лимана, Краматорська, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рога.
А також електричками:
- з Харкова до Львова з пересадкою по Хмельницькому;
- з Житомира (починаючи з 13:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву;
- Організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук.
Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.
Також на 5 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:
- № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
- № 954 Львів – Хрубешув о 02:00;
- № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
- № 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;
- № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
- № 7614/7615 Львів – Хелм о 09:30;
- № 912/913 Запоріжжя – Хелм об 11:00;
- № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
- № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
- № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
- № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
- № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
- № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;
- № 904/905 Запоріжжя – Хелм о 23:00;
- № 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.
Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.
Напрямки руху приміських поїздів по території Південної залізниці:
- Полтава - Крюків - Полтава,
- Полтава - Огульці - Полтава,
- Полтава - Лозова - Полтава,
- Полтава - Кременчук - Полтава,
- Полтава - Ромодан - Полтава,
- Полтава - Кобеляки - Полтава,
- Харків - Огульці - Харків,
- Харків - Мерчик,
- Мерчик - Люботин,
- Люботин - Харків Левада - Люботин,
- Харків - Красноград - Харків,
- Харків - Лозова - Харків,
- Харків - Зміїв - Харків.
Розклад руху поїздів уточнюйте ТУТ.
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