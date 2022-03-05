Прикордонники забезпечили пропуск 800 вантажів гуманітарної допомоги

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Державна прикордонна служба України забезпечила пропуск понад 800 вантажів гуманітарної допомоги.

4 березня, коли в Україні триває повномасштабна війна, наша держава як ніколи потребує всебічної підтримки. Як повідомила пресслужба прикордонників, пропуск транспортних засобів, якими в Україну переміщують гуманітарні вантажі, здійснюється у спрощеному та позачерговому порядку.

Прикордонники разом з представниками інших контрольних служб докладають усіх зусиль, аби пропускні операції щодо таких вантажів здійснювалися максимально оперативно.