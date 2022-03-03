Повітряна тривога в половині міст України: у Києві чутно вибухи

Сьогодні, 02:19 Переглядів: 963

Уночі четверга, 3 березня, сирени, що сповіщають про повітряну небезпеку лунають ледь не у всіх великих містах України. У багатьох містах попереджають про загрозу ракетного удару. Повітряну тривогу оголосили, крім Києва, в цей же час у Миколаєві, Львові, Житомирі, Івано-Франківську та Чернігові, на Київщині, Волині, Черкащині, Буковині, Кіровоградщині, Полтавщині та Хмельниччині.

У Києві жителі почули щонайменше 4 вибухи після сигналу про повітряну тривогу. Один із вибухів чули в Печерському районі в центрі столиці, ближче до бульвару Дружби народів.