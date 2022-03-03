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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Запустили інформаційну платформу для іноземців про війну в Україні

Сьогодні, 02:20 Переглядів: 220

 

Киньте посилання знайомим іноземцям

Міністерство закордонних справ України запустило інформаційну платформу для іноземної аудиторії про війну в Україні - war.ukraine.ua.

Головна мета war.ukraine.ua – надати перевірену інформацію про ситуацію в Україні, конкретні способи підтримки України, а також показати людський вимір опору.

Зараз на сайті можна знайти таку інформацію:

  • Чому Росія вторглась в Україну?
  • Що зараз відбувається в Україні? Сайт містить останні оновлення з офіційних джерел.
  • Як допомогти українцям? Корисні посилання та інструкції, як зробити пожертвування на користь Збройних Сил України, вступити до Іноземного легіону територіальної оборони України, надати гуманітарну допомогу чи організувати протест проти війни в центрі Європи.
  • Реальні обличчя українського опору. Те, що зараз відбувається в Україні – це народна війна. Цей розділ присвячений українцям, які чинять безпрецедентний опір російським окупантам. Кожен українець чи українка, що відстоює свободу, спільні цінності та безпеку всього континенту, заслуговує на те, щоб про нього чи неї дізнався світ.

Поширюючи інформацію про war.ukraine.ua серед своїх іноземних друзів та партнерів, кожен із вас допомагає народу України захистити свою землю та свободу всієї Європи.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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