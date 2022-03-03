Сергiй Кулясов
"Расстрельные списки" известных кременчужан появились на сайте, который связывают с местной властью.
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Зеленський створив Координаційний штаб із гуманітарних та соціальних питань

Сьогодні, 02:00 Переглядів: 168

Головою Штабу призначено керівника Офісу президента Андрія Єрмака

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань, який надаватиме допомогу громадянам, які опинилися у складній життєвій ситуації у зв'язку зі збройною агресією РФ.

- Через військове вторгнення Росії в деяких українських містах і селах склалася вкрай важка гуманітарна ситуація. Чимало людей втратили свої домівки або залишилися без доступу до води, їжі, ліків, предметів першої необхідності. Щоб ефективно надавати постраждалим громадянам допомогу, Глава держави створив Координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань, який оперативно координуватиме волонтерські ініціативи, міжнародні гуманітарні організації та фінансування зі спеціально створеного Нацбанком рахунку для пожертв на гуманітарні потреби, - повідомляє пресслужба президента.

Наголошується, що Штаб працюватиме за трьома напрямами: гуманітарна допомога від урядів іноземних держав та міжнародних організацій, допомога від великого бізнесу військовим адміністраціям та громадам, а також допомога від органів влади військовим адміністраціям і громадам.

Головою Штабу призначено керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Крім нього, до складу Штабу увійшли заступник керівника Офісу президента з питань соціальної політики та охорони здоров'я, віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції, по одному представнику від Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства соціальної політики.

Діяльність Координаційного штабу висвітлюватиме радник керівника Офісу президента з комунікацій Дарія Зарівна.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів України має забезпечити оперативну взаємодію представників обласних військових адміністрацій із Координаційним штабом. Також уряд має налагодити ефективну співпрацю з дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав, міжнародними організаціями, іноземними донорами щодо надання гуманітарної допомоги Україні.

Національному банку України рекомендовано відкрити спеціальний рахунок з метою збору коштів для надання гуманітарної допомоги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: Володимир Зеленський війна указ Президента
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх