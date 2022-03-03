Зеленський створив Координаційний штаб із гуманітарних та соціальних питань

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань, який надаватиме допомогу громадянам, які опинилися у складній життєвій ситуації у зв'язку зі збройною агресією РФ.

- Через військове вторгнення Росії в деяких українських містах і селах склалася вкрай важка гуманітарна ситуація. Чимало людей втратили свої домівки або залишилися без доступу до води, їжі, ліків, предметів першої необхідності. Щоб ефективно надавати постраждалим громадянам допомогу, Глава держави створив Координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань, який оперативно координуватиме волонтерські ініціативи, міжнародні гуманітарні організації та фінансування зі спеціально створеного Нацбанком рахунку для пожертв на гуманітарні потреби, - повідомляє пресслужба президента.

Наголошується, що Штаб працюватиме за трьома напрямами: гуманітарна допомога від урядів іноземних держав та міжнародних організацій, допомога від великого бізнесу військовим адміністраціям та громадам, а також допомога від органів влади військовим адміністраціям і громадам.

Головою Штабу призначено керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Крім нього, до складу Штабу увійшли заступник керівника Офісу президента з питань соціальної політики та охорони здоров'я, віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції, по одному представнику від Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства соціальної політики.

Діяльність Координаційного штабу висвітлюватиме радник керівника Офісу президента з комунікацій Дарія Зарівна.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів України має забезпечити оперативну взаємодію представників обласних військових адміністрацій із Координаційним штабом. Також уряд має налагодити ефективну співпрацю з дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав, міжнародними організаціями, іноземними донорами щодо надання гуманітарної допомоги Україні.

Національному банку України рекомендовано відкрити спеціальний рахунок з метою збору коштів для надання гуманітарної допомоги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.