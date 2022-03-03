Зеленський створив Координаційний штаб із гуманітарних та соціальних питань

Головою Штабу призначено керівника Офісу президента Андрія Єрмака
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань, який надаватиме допомогу громадянам, які опинилися у складній життєвій ситуації у зв'язку зі збройною агресією РФ.
Наголошується, що Штаб працюватиме за трьома напрямами: гуманітарна допомога від урядів іноземних держав та міжнародних організацій, допомога від великого бізнесу військовим адміністраціям та громадам, а також допомога від органів влади військовим адміністраціям і громадам.
Головою Штабу призначено керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Крім нього, до складу Штабу увійшли заступник керівника Офісу президента з питань соціальної політики та охорони здоров'я, віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції, по одному представнику від Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства соціальної політики.
Діяльність Координаційного штабу висвітлюватиме радник керівника Офісу президента з комунікацій Дарія Зарівна.
Згідно з указом, Кабінет Міністрів України має забезпечити оперативну взаємодію представників обласних військових адміністрацій із Координаційним штабом. Також уряд має налагодити ефективну співпрацю з дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав, міжнародними організаціями, іноземними донорами щодо надання гуманітарної допомоги Україні.
Національному банку України рекомендовано відкрити спеціальний рахунок з метою збору коштів для надання гуманітарної допомоги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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