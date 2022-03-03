Є чим бити ворога: в Україну прибуло 500 ракет Stinger і 1000 гранатометів із Німеччини

Зенітна ракета Stinger — зброя, яка призначена для ураження як на зустрічних, так і на наздоганяльних курсах літаків, включаючи надзвукові, і вертольотів, що здійснюють польоти на малих і гранично малих висотах. Ракета оснащена системою наведення, яка використовує інфрачервоні та ультрафіолетові сигнали. Після пострілу вона автоматично летить до мети, якщо не промахується.