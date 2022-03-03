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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Є чим бити ворога: в Україну прибуло 500 ракет Stinger і 1000 гранатометів із Німеччини

Сьогодні, 01:40 Переглядів: 248

 

Більшість німців підтримують рішення уряду Німеччини надати Україні озброєння на тлі вторгнення Росії

В Україну прибула військова допомога з Німеччини. Збройні сили України отримали 1000 реактивних гранатометів і 500 переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger.

Думку про надання оборонної зброї змінив як німецький уряд, так і самі німці. Журналісти повідомляють, що згідно з опитуванням, проведеним 28 лютого, 78% громадян Німеччини підтримують надання Україні зброї, а 16% — проти. До російського вторгнення в Україну таке рішення підтримували лише 22% німців, а 68% були проти.

  • Зенітна ракета Stinger — зброя, яка призначена для ураження як на зустрічних, так і на наздоганяльних курсах літаків, включаючи надзвукові, і вертольотів, що здійснюють польоти на малих і гранично малих висотах. Ракета оснащена системою наведення, яка використовує інфрачервоні та ультрафіолетові сигнали. Після пострілу вона автоматично летить до мети, якщо не промахується.
  • Реактивний гранатомет Panzerfaust 3 – 13-кілограмова зброя, з якої солдати можуть вражати цілі на відстані від 300 до 400 метрів. Залежно від боєприпасу він може пробивати броньовану сталь завтовшки 70 сантиметрів або залізобетон завтовшки 24 сантиметри, наприклад, у бункерних системах.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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