Є чим бити ворога: в Україну прибуло 500 ракет Stinger і 1000 гранатометів із Німеччини

Більшість німців підтримують рішення уряду Німеччини надати Україні озброєння на тлі вторгнення Росії
В Україну прибула військова допомога з Німеччини. Збройні сили України отримали 1000 реактивних гранатометів і 500 переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger.
Думку про надання оборонної зброї змінив як німецький уряд, так і самі німці. Журналісти повідомляють, що згідно з опитуванням, проведеним 28 лютого, 78% громадян Німеччини підтримують надання Україні зброї, а 16% — проти. До російського вторгнення в Україну таке рішення підтримували лише 22% німців, а 68% були проти.
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