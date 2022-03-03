6 тисяч окупантів загинули в Україні, ще 2 тисячі десь блукають – секретар РНБО

Сьогодні, 01:30 Переглядів: 678

На сьогодні Росія не має контакту приблизно з 8 тисячами своїх військовослужбовців, відправлених захоплювати Україну, з них близько 6 тисяч загинули. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телеканалу «Рада».

- На сьогоднішній день РФ не має контакту приблизно з 8 тисячами своїх військовослужбовців. Це не значить, що вони всі загинули. Загинули, за нашими розрахунками, приблизно 6 тисяч. Інші десь блукають, тому що вони побігли від цієї війни. Переважна більшість із них не уявляли, що вони тут будуть отримувати, - сказав він.

За словами Данілова, переважна більшість із російських військових, направлених в Україну, «не є агресивними».

- Вони не розуміють, куди вони потрапили. Їм обіцяли одне, вони побачили зовсім інше. Дуже багато техніки стає, тому що в них немає пального. Друга річ – вони не розуміють нашої місцевості. Тому що за вказівкою відповідних структур у нас зняті всі дорожні знаки. У них забрали мобільні телефони. Вони не знають в переважній більшості, де вони знаходяться. І переважна більшість мають велике бажання потрапити до себе додому, закінчити все це, - зазначив він.