Сьомий день війни і другий день весни в Україні. Ранок починається з сигналів повітряних тривог у Дніпрі та Маріуполі.
Нагадаємо, на вечір 1 березня Маріуполь встояв. Його захисники завдали нищівного удару російським військам. Захопили велику кількість трофеїв, включно з танками.
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Сирена на Полтавщині, в Лубнах та Лохвиці. сигнал пролунав о 7.38. У цей же час сирена на Чернігівщині.
7.42. Повітряна тривога у Лубнах, Миргороді, Пирятині.
7.43. Повітряна тривога у Київській, Сумській, Чернігівській областях (скасовано через півгодини).
7.47. Повітряна тривога у Черкасах.
8.08. Повітряна тривога у Дніпрі.
8.09. Повітряна тривога у Житомирі.
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