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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Сьомий день війни. Ранок починається з сирен у Дніпрі та Маріуполі. Сирена у Лубнах, Миргороді, Пирятині (оновлено)

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 964

 

Оголошена повітряна тривога

Сьомий день війни і другий день весни в Україні. Ранок починається з сигналів повітряних тривог у Дніпрі та Маріуполі.

Нагадаємо, на вечір 1 березня Маріуполь встояв. Його захисники завдали нищівного удару російським військам. Захопили велику кількість трофеїв, включно з танками.

Оновлено

Сирена на Полтавщині, в Лубнах та Лохвиці. сигнал пролунав о 7.38. У цей же час сирена на Чернігівщині. 

7.42. Повітряна тривога у Лубнах, Миргороді, Пирятині.

7.43. Повітряна тривога у Київській, Сумській, Чернігівській областях (скасовано через півгодини). 

7.47. Повітряна тривога у Черкасах.

8.08. Повітряна тривога у Дніпрі.

8.09. Повітряна тривога у Житомирі.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: сирена тривога війна
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