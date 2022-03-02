Сьомий день війни. Ранок починається з сирен у Дніпрі та Маріуполі. Сирена у Лубнах, Миргороді, Пирятині (оновлено)

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Сьомий день війни і другий день весни в Україні. Ранок починається з сигналів повітряних тривог у Дніпрі та Маріуполі.

Нагадаємо, на вечір 1 березня Маріуполь встояв. Його захисники завдали нищівного удару російським військам. Захопили велику кількість трофеїв, включно з танками.





Оновлено

Сирена на Полтавщині, в Лубнах та Лохвиці. сигнал пролунав о 7.38. У цей же час сирена на Чернігівщині.

7.42. Повітряна тривога у Лубнах, Миргороді, Пирятині.

7.43. Повітряна тривога у Київській, Сумській, Чернігівській областях (скасовано через півгодини).

7.47. Повітряна тривога у Черкасах.

8.08. Повітряна тривога у Дніпрі.

8.09. Повітряна тривога у Житомирі.