«Укрзалізниця» призначила додатковий евакуаційний потяг із Харкова. Ще 6 поїздів для евакуації (оновлено)

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Додатковий рейс до Тернополя

Зважаючи на оперативний аналіз руху, «Укрзалізниця» призначає додатковий евакуаційний рейс із Харкова до Тернополя двоповерховим поїздом Skoda City Elephant.

Відправка поїзда з Південного вокзалу (Харків-Пасажирський) о 14:30.

Нагадаємо, ще один евакуаційний швидкісний експрес Харків-Львів заплановано на 17:00.

Раніше УЗ повідомила розклад руху поїздів на 2 березня.





З'явилася інформація від УЗ ще про 6 евакуаційних поїздів: