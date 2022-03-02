Зважаючи на оперативний аналіз руху, «Укрзалізниця» призначає додатковий евакуаційний рейс із Харкова до Тернополя двоповерховим поїздом Skoda City Elephant.
Відправка поїзда з Південного вокзалу (Харків-Пасажирський) о 14:30.
Нагадаємо, ще один евакуаційний швидкісний експрес Харків-Львів заплановано на 17:00.
Раніше УЗ повідомила розклад руху поїздів на 2 березня.
З'явилася інформація від УЗ ще про 6 евакуаційних поїздів:
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