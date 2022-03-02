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Російські окупанти нанесли авіаційний удар по приватних будинках у Житомирі: наслідки

Сьогодні, 08:15 Переглядів: 891

 

ДСНС повідомляє про рятувальні роботи та загиблих мирних людей

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що авіаудар стався 1 березня близько 22:16, в результаті чого,попередньо, пошкоджено 10 приватних житлових будинків (у трьох із них виникла пожежа) та пошкоджено вікна у будівлі міської лікарні. За даними ДСНС, попередньо загинуло дві особи, травмовано три. В завалах пошкоджених приватних житлових будинках ймовірно перебувають люди.

Станом на 07:00 2 березня ДСНС уточнила інформація щодо  наслідків повітряного удару в Житомирі - підтвердила загибель 2-х осіб та травмування й поранення 16-х.

- Врятовано 12 осіб, з них 6 дітей, яких рятувальники дістали з підвалів напівзруйнованих приватних будинків. Аварійно-рятувальні роботи тривають, - йдеться в повідомленні ДСНС у Фейсбуці.

Для проведення рятувальних робіт від ДСНС залучено 95 осіб та 14 одиниць техніки.

- Льотчики промахнулися і влучили не у військову базу, а в житлові будинки - приватний сектор. Наразі - 4 загиблих. Зокрема дитина, - написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

Водночас він зазначив, що поруч із місцем розташування 95 бригади, по якій було завдано удару, стоїть пологовий будинок. Породіллю та немовлят, за  його словами, евакуювали до підвалу.

Раніше Геращенко повідомляв, що після удару крилатою ракетою «Калібр» з території Білорусі у базу 95 бригади у Житомирі горіли житлові будинки та що серед загиблих є дитина.

На 8.09  Житомирі знову сирена. 


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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ДСНС
Теги: війна російські окупанти ДСНС
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