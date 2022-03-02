Російські окупанти нанесли авіаційний удар по приватних будинках у Житомирі: наслідки

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що авіаудар стався 1 березня близько 22:16, в результаті чого,попередньо, пошкоджено 10 приватних житлових будинків (у трьох із них виникла пожежа) та пошкоджено вікна у будівлі міської лікарні. За даними ДСНС, попередньо загинуло дві особи, травмовано три. В завалах пошкоджених приватних житлових будинках ймовірно перебувають люди.
Станом на 07:00 2 березня ДСНС уточнила інформація щодо наслідків повітряного удару в Житомирі - підтвердила загибель 2-х осіб та травмування й поранення 16-х.
Для проведення рятувальних робіт від ДСНС залучено 95 осіб та 14 одиниць техніки.
Водночас він зазначив, що поруч із місцем розташування 95 бригади, по якій було завдано удару, стоїть пологовий будинок. Породіллю та немовлят, за його словами, евакуювали до підвалу.
Раніше Геращенко повідомляв, що після удару крилатою ракетою «Калібр» з території Білорусі у базу 95 бригади у Житомирі горіли житлові будинки та що серед загиблих є дитина.
На 8.09 Житомирі знову сирена.
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