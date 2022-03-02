Ворог намагається блокувати Київ: Генштаб ЗСУ, інформація на 6.00

Сьогодні, 07:24 Переглядів: 1 552

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.