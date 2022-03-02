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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Ворог намагається блокувати Київ: Генштаб ЗСУ, інформація на 6.00

Сьогодні, 07:24 Переглядів: 1 552

 

Гаряче на Херсонщині, Харківщині. Ворог готує морський десант
Штаб Збройних сил України оприлюднив зведення на 6 ранку:
Триває сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському вторгненню.
  • На Подільському напрямку противник силами тринадцяти БТГр зі складу Східного ВО ЗС РФ намагається продовжити наступ по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидів у напрямку на КИЇВ з метою блокування столиці з північного та північно-західного напрямків.
  • У Житомирській області перебуває до трьох БТГр зі складу 5 загальновійськової армії.
  • На Сіверському напрямку до сімнадцяти БТГр окупаційних військ, незважаючи на втрати у живій силі та техніці, продовжують наступальні дії з метою блокування Києва з північного сходу. Загарбників зупинено в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв. На іншому напрямку, у районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя війська противника втратили наступальний потенціал.
  • Ворожі війська силами до двох БТГр роблять невдалі спроби утримувати в оточенні героїчні Українські міста Суми, Лебедин та Охтирка.
  • На Слобожанському напрямку до шістнадцяти БТГр продовжують наступальну операцію у напрямку Краснограда та частиною сил до чотирьох БТГр на Ізюм. Загарбник поніс втрати та був зупинений в районі населених пунктів Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.
  • На Донецькому напрямку, не маючи успіху, агресор зосередив зусилля на блокуванні міста Маріуполь.
  • На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує пересування у напрямку Херсона та Миколаєва. До двох БТГр діє в районах населених пунктів Василівка, Червоне Поле, Новопетрівка.
  • У Чорноморській операційній зоні ворог здійснює розгортання корабельної групи та продовжує підготовку до проведення морської десантної операції.
  • Не отримуючи успіхів в просуванні своїх сил противник підступно продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури з метою залякування цивільного населення, яке мужньо пліч-о-пліч зі Збройними Силами України чинить опір.
  • Моральний дух противника та його воля до перемоги стрімко знижуються завдяки стійкій обороні наших військ.
  • Окупанти мають втрати на всіх напрямках. Інформація про це - дещо пізніше.
  • Разом МИ зламаємо ворога, бо правда на нашому боці! Перемога буде за нами! Слава Україні!
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: ЗСУ Генштаб війна Путин против украинского народа
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