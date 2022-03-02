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Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Wizz Air надасть українцям 100 тисяч безкоштовних квитків: з яких країн можна вилетіти

Сьогодні, 07:08 Переглядів: 761

 

ЄС прийматиме біженців з України на 3 роки без запиту на надання притулку

У Wizz Air пообіцяли допомогти українським біженцям дістатися до бажаного місця призначення – надати 100 тисяч безкоштовних квитків. Про це йдеться у повідомленні авіакомпанії у фейсбуці.

«Ми надаємо 100 000 безкоштовних місць на короткомагістральні рейси, які виконують із сусідніх країн України»,– заявили в компанії.

Вилетіти можна буде з таких країн:

  • Польща,
  • Словаччина,
  • Угорщина,
  • Румунія.

У лоукостері також зазначили, що багато українців вже прямують із пересадками до свого місця призначення. Тому тим біженцям, які вже не на території сусідніх держав, пропонують рятувальний тариф. Відповідно до нього, квитки коштуватимуть 29,99 або 69,99 євро.

В ООН нарахували вже 520 тисяч біженців з України. Там наголошують, що це ще не остаточні дані. Більшість виїхала в Польщу. Міжнародна спільнота зосереджена на тому, щоб надавати допомогу жінкам з дітьми.

Проте наразі 80 тисяч громадян повернулося в Україну з-за кордону: в основному, це чоловіки, які їдуть захищати свої родини та країни.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: біженці Wizz Air війна Путин против украинского народа
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