Скабєєва розповіла росіянам, що таке «паляниця», але перекладач з неї не дуже

Сьогодні, 03:40 Переглядів: 2 168

Можливо, вона трошки наш диверсант :)

Під час війни Росії проти України збільшилася кількість диверсантів. Тож, аби відрізняти «своїх» від «чужих» українці просять сказати слово «паляниця». Головна пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва спробувала пояснити росіянам, що означає це слово. Однак перекладачка з неї вийшла не дуже хороша. Цікаво, що сама пропагандистка також не змогла вимовити це слово правильно. На думку Скабєєвої, паляниця – це полуниця.

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