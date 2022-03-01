Україна попереджає про піратську діяльність ВМФ Росії

Відповідне «навігаційне повідомлення» поширене Україною каналами міжнародної автоматизованої служби передачі на судна навігаційних попереджень
Збройна агресія Росії проти України на морському напрямку супроводжується піратською діяльністю військово-морського флоту Росії у територіальних водах та виключній морській економічній зоні України, заявляє Міністерство закордонних справ України.
Відповідне «навігаційне повідомлення» поширене Україною каналами міжнародної автоматизованої служби передачі на судна навігаційних попереджень (НАВТЕКС).
Україна закликає держави-партнери засудити піратську діяльність ВМФ РФ у Чорному морі та належним чином відреагувати, щоб припинити морський розбій Росії.
МЗС нагадав, що піратськими актами ВМФ РФ було захоплено пошуково-рятувальне судно «Сапфір», судно «Афіна», судно «Принцеса Ніколь».
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