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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Україна попереджає про піратську діяльність ВМФ Росії

Сьогодні, 04:00 Переглядів: 687

 

Відповідне «навігаційне повідомлення» поширене Україною каналами міжнародної автоматизованої служби передачі на судна навігаційних попереджень

Збройна агресія Росії проти України на морському напрямку супроводжується піратською діяльністю військово-морського флоту Росії у територіальних водах та виключній морській економічній зоні України, заявляє Міністерство закордонних справ України.

- У зв'язку з актами піратства ВМФ РФ і його розбійними діями на морі щодо цивільних суден, що тривають, Україна закликала всіх національних і іноземних мореплавців і судновласників дотримуватися граничної безпеки в Чорному і Азовському морях, – наголошується в документі.

Відповідне «навігаційне повідомлення» поширене Україною каналами міжнародної автоматизованої служби передачі на судна навігаційних попереджень (НАВТЕКС).

Україна закликає держави-партнери засудити піратську діяльність ВМФ РФ у Чорному морі та належним чином відреагувати, щоб припинити морський розбій Росії.

МЗС нагадав, що піратськими актами ВМФ РФ було захоплено пошуково-рятувальне судно «Сапфір», судно «Афіна», судно «Принцеса Ніколь».

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна пірати
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