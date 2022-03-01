Працює Bayraktar: ЗСУ влаштовують феєрверки з ворожої техніки

Сьогодні, 03:19 Переглядів: 1 854

Ударно-розвідувальний Bayraktar TB2 продовжує успішно працювати по зенітних ракетних комплексах окупанта. Черговий удар було завдано прямо по ЗРК «Бук» армії РФ.

Головний «феєрверк» у кінці відео після детонування ракет.

Цікаво звернути увагу на точний розрахунок дій оператора, який прицілив у ракети ЗРК «Бук». Це викликало їх детонацію та підрив всього боєкомплекту, який вже спричинив вибух заряджальної машини, що стояла поруч.

В результаті вся позиція на якій знаходилось ще й машини забезпечення та/або керування з особовим складом опинились у вогні.

Bayraktar TB2 також нейтралізував стратегічні активи Росії та порушив логістику окупантів - мінус військовий ешелон із пальним.

Також сьогодні під Лебедином Байрактари та артилерія знищили 96 ворожих танків, 20 градів та 8 бензовозів.

Загалом, на всіх напрямках підрозділи ЗС України за підтримки артилерії та БПЛА Bayraktar ТВ2 утримують визначені рубежі.