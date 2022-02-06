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До ув’язнення засудили жителя Полтавщини, який зі зброєю напав на заправку

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 83

 

Чоловік сяде на 5 років

5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна призначив Полтавський районний суд чоловікові, який скоїв розбійний напад на заправку. Відповідний вирок оприлюднили в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з реєстром, 27 березня 2021 року близько 4.00 обвинувачений уродженць села Селещина Машівської громади раніше не судимий на власному Geely MR-7151А приїхав до однієї з лісосмуг в Карлівці, де лишив свій транспортний засіб серед кущів. Потім він попрямував в напрямку АЗС «Надежда Рітейл 2017» BVS №6, що розташована на вулиці Полтавський Шлях, 179.

Готуючись до скоєння злочину, чоловік заздалегідь купив спортивні штани, куртку, рукавиці та балаклаву.

Увійшовши до приміщення АЗС, він, погрожуючи пістолетом, почав вимагати у касирки передати йому гроші. Жінка, побоюючись за своє життя та здоров'я, віддала нападнику 2750 грн, які були в касі торговельного залу автозаправки. Після цього обвинувачений покинув АЗС на своєму автомобілі, викидаючи по шляху зазначені вище елементи одягу.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений визнав себе винним у скоєнні злочину, проте не погодився з кваліфікацією його дій за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище). Він вважав, що його дії необхідно кваліфікувати як напад з метою заволодіння чужим майном, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій) (ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України).

Він пояснив, що того дня здійснив розбійний напад у приміщенні торговельної зали АЗС з використанням запальнички у вигляді пістолету. Запальничку потім викинув у річку Ворскла з мосту.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України та із застосуванням ст. 69 (Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом) Кримінального кодексу України.

Із засудженого мають стягнути на користь держави 16 001 грн судових витрат за проведення судових експертиз.

Вирок можна оскаржити протягом 30 днів з дня його проголошення.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розбій вирок суду
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