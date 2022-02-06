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З 2014 року державний бюджет отримав понад 130 млрд грн військового збору

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 259

Суми надходження зростають з кожним роком

За період з 2014 по 2021 рік до державного бюджету України надійшло 131,9 млрд грн військового збору. Зокрема, за минулий рік перераховано найбільше - 28,6 млрд. Про це повідомили у Державній казначейській службі у відповідь на запит State Watch.

Військовий збір – це окремий податок, який ввели на початку війни (у серпні 2014 року) з метою покращити фінансування Збройних Сил України. Цим податком обкладаються усі доходи фізичних осіб за ставкою у 1,5%.

Варто зазначити, що надходження військового збору досі не використовуються не для потреб Збройних Сил України напряму, а зараховуються до загального фонду державного бюджету та спрямовуються на фінансування видатків згідно бюджетних призначень. Серед них, зокрема, і потреби Міноборони. Так визначено Бюджетним кодексом України. Про необхідність внесення змін до Бюджетного кодексу та створення окремого фонду з надходжень військового збору для його використання за прямим призначенням говорять давно, але народні депутати так і не спроміглись це зробити.

Суми надходження зростають з кожним роком:

  • 2014 рік – 2,5 млрд грн,
  • 2015 рік – 9,2 млрд грн,
  • 2016 рік – 11,5 млрд грн,
  • 2017 рік – 15,1 млрд грн,
  • 2018 рік – 18,7 млрд грн,
  • 2019 рік – 22,4 млрд грн,
  • 2020 рік – 23,9 млрд грн,
  • 2021 рік – 28,6 млрд грн.
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Автор: Віктор КРУК
Теги: військовий збір податки
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