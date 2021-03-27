На Полтавщині розшукують озброєного небезпечного розбійника

27 березня, близько 4.40, на заправці BVS у Карлівці невідомий чоловік в балаклаві проник до торгового залу магазину АЗС та, погрожуючи пістолетом, заволодів грошима з каси.
Як повідомляє пресслужба поліції, після розбійного нападу чоловік залишив АЗС та зник у невідомому напрямку.
Прикмети злочинця: зріст близько 170 см, худорлявої тілобудови, одягнутий в темний одяг.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 (розбій, поєднаний з проникненням у приміщення) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місця перебування та затримання небезпечного злочинця.