На Полтавщині розшукують озброєного небезпечного розбійника

Сьогодні, 13:17 Переглядів: 473

27 березня, близько 4.40, на заправці BVS у Карлівці невідомий чоловік в балаклаві проник до торгового залу магазину АЗС та, погрожуючи пістолетом, заволодів грошима з каси.





Як повідомляє пресслужба поліції, після розбійного нападу чоловік залишив АЗС та зник у невідомому напрямку.





Прикмети злочинця: зріст близько 170 см, худорлявої тілобудови, одягнутий в темний одяг.









За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 (розбій, поєднаний з проникненням у приміщення) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місця перебування та затримання небезпечного злочинця.





Якщоі 27-го березня ви проїжджали повз автозаправну станцію BVS у Карлівці з 4.00 до 5.00 з увімкненими відеореєстраторами та зафіксували інформацію, яка може допомогти у розкритті злочину - повідомите її до поліції у будь-який зручний для вас спосіб або за телефонами: (099) 502-02-90, (05346) 2-20-00 або 102.