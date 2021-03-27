Кременчуцьке тролейбусне управління «приробить» автономний хід ще одному тролейбусу за 1,79 млн грн

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Підприємство оголосило тендер на батарейний комплекс: точно не акція, бо одна батарея за ціною двох (порівняно з минулорічною ціною)

КП «Кременчуцьке тролейбусне управління ім. Л. Я. Левітана» оголосило тендер (відкриті торги) на тягову батарею та комплект зарядного пристрою для батарей для електротранспорту (тролейбусу «Богдан»). Очікувана сума закупівлі — 1,79 млн грн. Оголошення розміщене в системі електронних закупівель Prozorro. Аукціон призначений на 12 квітня.





Відповідно до технічних вимог, тягова батарея має відповідати таким параметрам:

забезпечувати рух тролейбуса автономним ходом з повного заряду на відстань не менше 20 км при повному забезпеченні функціонування таких основних агрегатів та систем тролейбуса, як компресорна станція, гідростанція підсилювач керма, не менше 50% системи опалення кабіни і салону, системи інформування пасажирів, системи оплати проїзду, роботу приладів зовнішньої сигналізації і освітлення та системи заряду бортової батареї.

має бути придатна для експлуатації при температурах навколишнього середовища від -20°С до +55°С;

потужність батареї не менше 65 кВт;

батарея має бути сформована в блок (блоки), придатні для розміщення на даху тролейбуса;

кількість циклів заряду/розряду – не менше 4 500;

маса батареї не повинна перевищувати – 600 кг.

КТУ раніше вже купувало батарейні комплекси для тролейбусів: ними обладнали три тролейбуси з першої партії закупівлі («Богдан»), які ходять на Петрівку, у Кохнівку та на Занасип. При цьому в результаті тендеру, що відбувся наприкінці серпня минулого року, були куплено ДВА батарейні комплекси за 1,7 млн грн. Вимоги до батарейного комплексу, який мають намір купити зараз, і того, що був куплений у 2020 році, ідентичні. Тож, виходить, за рік «батарейка» для тролейбуса подорожчала у понад 2 рази (принаймні так вирішив замовник, сформувавши очіквану суму закупівлі).





Стало відомо, скільки коштувало «приробити» автономний хід тролейбусу на Петрівку





КТУ за 1,7 млн грн «приробить» автономний хід ще двом кременчуцьким тролейбусам





ТЪ запитав міського голову Віталія Малецького під час засідання виконкому: на який тролейбус (зі старої чи з нової партії) купують батарею?





Надійшла відповідь управління транспорту, яка говорить, що батарейним комплексом обладнають ще один тролейбус для перевезень у відділені мікрорайони міста.





«Зазначений тендер передбачає обладнання ще одного тролейбусу «Богдан» додатковими акумуляторними батареями, завдяки яким він матиме автономний рух до 20 км», - сказано у відповіді.





«Богдан» - це тролейбуси з першої партії, заводські тролейбуси з автономним ходом, які ходять через міст, поставив білоруський виробник.