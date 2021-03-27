Кременчуцьке тролейбусне управління «приробить» автономний хід ще одному тролейбусу за 1,79 млн грн

Підприємство оголосило тендер на батарейний комплекс: точно не акція, бо одна батарея за ціною двох (порівняно з минулорічною ціною)
КП «Кременчуцьке тролейбусне управління ім. Л. Я. Левітана» оголосило тендер (відкриті торги) на тягову батарею та комплект зарядного пристрою для батарей для електротранспорту (тролейбусу «Богдан»). Очікувана сума закупівлі — 1,79 млн грн. Оголошення розміщене в системі електронних закупівель Prozorro. Аукціон призначений на 12 квітня.
Відповідно до технічних вимог, тягова батарея має відповідати таким параметрам:
КТУ раніше вже купувало батарейні комплекси для тролейбусів: ними обладнали три тролейбуси з першої партії закупівлі («Богдан»), які ходять на Петрівку, у Кохнівку та на Занасип. При цьому в результаті тендеру, що відбувся наприкінці серпня минулого року, були куплено ДВА батарейні комплекси за 1,7 млн грн. Вимоги до батарейного комплексу, який мають намір купити зараз, і того, що був куплений у 2020 році, ідентичні. Тож, виходить, за рік «батарейка» для тролейбуса подорожчала у понад 2 рази (принаймні так вирішив замовник, сформувавши очіквану суму закупівлі).
ТЪ запитав міського голову Віталія Малецького під час засідання виконкому: на який тролейбус (зі старої чи з нової партії) купують батарею?
Надійшла відповідь управління транспорту, яка говорить, що батарейним комплексом обладнають ще один тролейбус для перевезень у відділені мікрорайони міста.
«Богдан» - це тролейбуси з першої партії, заводські тролейбуси з автономним ходом, які ходять через міст, поставив білоруський виробник.