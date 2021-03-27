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В Карлівці торгували пальним з гаража

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 186

 

Правоохоронці не оцінили

В Карлівці в одному із гаражів незаконно торгували пальним. Правоохоронців про це телефоном сповістив анонім. Поліція відкрила кримінальне провадження.


Як повідомляє пресслужба поліції, під час перевірки інформація підтвердилась. У ході слідчих дій поліцейські виявили в гаражі 150 10-літрових пластикових пляшок бензину, 28 пляшок дизельного палива та гроші.

 

За даним фактом слідчим, під процесуальним керівництвом прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статтею 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 170 тисяч гривень штрафу з конфіскацією товарів. Тривають слідчі дії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пальне
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