Троє титанів з Кременчука вдало виступили на чемпіонаті Полтавщини з пауерліфтингу

20-21 березня у Полтаві відбувся чемпіонат Полтавської області з класичного пауерліфтингу та пауерліфтингу. У змаганнях взяли участь понад 60 спортсменів з різних куточків області.
Кременчук представила команда СК Титан: Роман Величко, Денис Виноградний, Олег Сипало та Олександр Куделя, спортсмени тренуються під керівництвом віце-президента СК Титан Владислава Крамаренка.
Змагальний день був вдалим для нашої команди, хлопцям вдалося здобути три нагороди:
За підсумком дня Олег Сипало пройшов відбір та потрапив до збірної команди Полтавської області для участі у чемпіонаті України з класичного пауерліфтингу. Змагання відбудуться 22-29 квітня у Маріуполі Донецької області.