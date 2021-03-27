Троє титанів з Кременчука вдало виступили на чемпіонаті Полтавщини з пауерліфтингу

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 85

20-21 березня у Полтаві відбувся чемпіонат Полтавської області з класичного пауерліфтингу та пауерліфтингу. У змаганнях взяли участь понад 60 спортсменів з різних куточків області.

Кременчук представила команда СК Титан: Роман Величко, Денис Виноградний, Олег Сипало та Олександр Куделя, спортсмени тренуються під керівництвом віце-президента СК Титан Владислава Крамаренка.

Змагальний день був вдалим для нашої команди, хлопцям вдалося здобути три нагороди:

Роман Величко у в.к. 83 кг серед юніорів виборов срібну нагороду

Олег Сипало у в.к. 59 кг серед чоловіків став першим та здобув золото першості

Олександр Куделя у в.к. 83 кг серед чоловіків посів друге місце та отримав срібну нагороду

За підсумком дня Олег Сипало пройшов відбір та потрапив до збірної команди Полтавської області для участі у чемпіонаті України з класичного пауерліфтингу. Змагання відбудуться 22-29 квітня у Маріуполі Донецької області.