Кременчук, Спорт, Кременчуг

Троє титанів з Кременчука вдало виступили на чемпіонаті Полтавщини з пауерліфтингу

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 85

 

Вітаємо наших спортсменів

20-21 березня у Полтаві відбувся чемпіонат Полтавської області з класичного пауерліфтингу та пауерліфтингу. У змаганнях взяли участь понад 60 спортсменів з різних куточків області. 

 

Кременчук представила команда СК Титан: Роман Величко, Денис Виноградний, Олег Сипало та Олександр Куделя, спортсмени тренуються під керівництвом віце-президента СК Титан Владислава Крамаренка.

 

Змагальний день був вдалим для нашої команди, хлопцям вдалося здобути три нагороди:

  • Роман Величко у в.к. 83 кг серед юніорів виборов срібну нагороду
  • Олег Сипало у в.к. 59 кг серед чоловіків став першим та здобув золото першості
  • Олександр Куделя у в.к. 83 кг серед чоловіків посів друге місце та отримав срібну нагороду

 

За підсумком дня Олег Сипало пройшов відбір та потрапив до збірної команди Полтавської області для участі у чемпіонаті України з класичного пауерліфтингу. Змагання відбудуться 22-29 квітня у Маріуполі Донецької області.

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Автор: Альона Душенко
Теги: пауерліфтинг
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