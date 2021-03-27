За добу на Полтавщині виявили 673 нові випадки COVID-19

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За минулу добу на Полтавщині зареєстрували 673 нові випадки коронавірусу.





За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 53 910 випадків захворювання на COVID-19.





Одужали 45 679 (+370) жителів області, продовжують лікування 7 111 людей, зокрема 392 дитини.



Усього зареєстровано 1 120 летальних випадків, нових – 8 (Полтава – 4; Великобагачанський, Кобеляцький, Решетилівський, Хорольський райони).





Географія поширення інфекції: