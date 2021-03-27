Полтавщина, Коронавірус / Карантин

За добу на Полтавщині виявили 673 нові випадки COVID-19

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Померло 8 чоловік

За минулу добу на Полтавщині зареєстрували 673 нові випадки коронавірусу.


За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 53 910 випадків захворювання на COVID-19.


Одужали 45 679 (+370) жителів області, продовжують лікування 7 111 людей, зокрема 392 дитини.


Усього зареєстровано 1 120 летальних випадків, нових – 8 (Полтава – 4; Великобагачанський, Кобеляцький, Решетилівський, Хорольський райони).


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 20 693 (+270);
  • Кременчук – 6 572 (+47);
  • Полтавський район – 2 556 (+29);
  • Горішні Плавні – 2 520 (+42);
  • Миргород – 1 964 (+28);
  • Лубни – 1 718 (+45);
  • Лохвицький район – 1 622;
  • Зіньківський район – 1 217 (+5);
  • Карлівський район – 1 167 (+9);
  • Пирятинський район – 897 (+6);
  • Новосанжарський район – 892 (+3);
  • Котелевський район – 857 (+5);
  • Глобинський район – 845 (+1);
  • Кременчуцький район – 794 (+5);
  • Гадяч – 779 (+31);
  • Шишацький район – 778 (+14);
  • Диканський район – 772 (+29);
  • Хорольський район – 715;
  • Миргородський район – 711 (+9);
  • Машівський район – 688 (+19);
  • Решетилівський район – 686 (+15);
  • Кобеляцький район – 622 (+4);
  • Чутівський район – 553 (+6);
  • Гадяцький район – 526 (+32);
  • Великобагачанський район – 490;
  • Семенівський район – 481 (+1);
  • Лубенський район – 426 (+12);
  • Козельщинський район – 401;
  • Оржицький район – 397 (+1);
  • Гребінківський район – 321 (+3);
  • Чорнухинський район – 250 (+2).
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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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