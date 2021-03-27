За добу на Полтавщині виявили 673 нові випадки COVID-19

За минулу добу на Полтавщині зареєстрували 673 нові випадки коронавірусу.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 53 910 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 45 679 (+370) жителів області, продовжують лікування 7 111 людей, зокрема 392 дитини.
Усього зареєстровано 1 120 летальних випадків, нових – 8 (Полтава – 4; Великобагачанський, Кобеляцький, Решетилівський, Хорольський райони).
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 20 693 (+270);
- Кременчук – 6 572 (+47);
- Полтавський район – 2 556 (+29);
- Горішні Плавні – 2 520 (+42);
- Миргород – 1 964 (+28);
- Лубни – 1 718 (+45);
- Лохвицький район – 1 622;
- Зіньківський район – 1 217 (+5);
- Карлівський район – 1 167 (+9);
- Пирятинський район – 897 (+6);
- Новосанжарський район – 892 (+3);
- Котелевський район – 857 (+5);
- Глобинський район – 845 (+1);
- Кременчуцький район – 794 (+5);
- Гадяч – 779 (+31);
- Шишацький район – 778 (+14);
- Диканський район – 772 (+29);
- Хорольський район – 715;
- Миргородський район – 711 (+9);
- Машівський район – 688 (+19);
- Решетилівський район – 686 (+15);
- Кобеляцький район – 622 (+4);
- Чутівський район – 553 (+6);
- Гадяцький район – 526 (+32);
- Великобагачанський район – 490;
- Семенівський район – 481 (+1);
- Лубенський район – 426 (+12);
- Козельщинський район – 401;
- Оржицький район – 397 (+1);
- Гребінківський район – 321 (+3);
- Чорнухинський район – 250 (+2).