27 березня кременчужани можуть долучитися до Години Землі

Сьогодні, 07:11 Переглядів: 625 Коментарів: 1

27 березня весь світ відзначає символічний День Землі, і Україна в черговий раз приєднається до цієї чудової екологічної ініціативи.





В країні пройде масштабна кампанія «Година Землі-2021», долучитися до якої може кожен. Це зовсім не складно: варто лише вимкнути зайве освітлення та електроприлади на одну годину, з 20.30 до 21.30.





Всесвітня кампанія Година Землі стартувала у 2007 році за ініціативи найбільшої незалежної природоохоронної організації в світі – Всесвітнього фонду природи WWF (World Wide Fund for Nature). Вже наступного року ініціативу підтримало понад 100 млн. людей з 35 країн, а ще через рік до кампанії долучилась й Україна.





У цей день зазвичай вимикають підсвітку видатних пам’ятників та споруд, серед них будівля «Емпайр Стейт Білдінг» (Нью-Йорк), міст «Золоті ворота» (Сан-Франциско), Колізей (Рим), Оперний театр (Сідней), буддистський храм «Ват-Арун» (Бангкок), Королівський палац (Стокгольм), Сіті-Хол (Лондон), Ейфелева вежа (Париж), Акрополь (Афіни) та багато інших.





Цьогорічна кампанія присвячена старовіковим лісам і робить наголос на необхідності та безумовній користі щоденних дій кожного громадянина, кожної установи або організації в напрямку ощадливого використання природних ресурсів.





Де б ми не були, ми можемо присвятити цю годину планеті та її майбутньому!