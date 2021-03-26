Кременчук, Культура, Кременчуг

27 березня кременчужани можуть долучитися до Години Землі

Сьогодні, 07:11 Переглядів: 625 Коментарів: 1

 

Варто лише вимкнути зайве освітлення та електроприлади

27 березня весь світ відзначає символічний День Землі, і Україна в черговий раз приєднається до цієї чудової екологічної ініціативи.


В країні пройде масштабна кампанія «Година Землі-2021», долучитися до якої може кожен. Це зовсім не складно: варто лише вимкнути зайве освітлення та електроприлади на одну годину, з 20.30 до 21.30.


Всесвітня кампанія Година Землі стартувала у 2007 році за ініціативи найбільшої незалежної природоохоронної організації в світі – Всесвітнього фонду природи WWF (World Wide Fund for Nature). Вже наступного року ініціативу підтримало понад 100 млн. людей з 35 країн, а ще через рік до кампанії долучилась й Україна.


У цей день зазвичай вимикають підсвітку видатних пам’ятників та споруд, серед них будівля «Емпайр Стейт Білдінг» (Нью-Йорк), міст «Золоті ворота» (Сан-Франциско), Колізей (Рим), Оперний театр (Сідней), буддистський храм «Ват-Арун» (Бангкок), Королівський палац (Стокгольм), Сіті-Хол (Лондон), Ейфелева вежа (Париж), Акрополь (Афіни) та багато інших.


Цьогорічна кампанія присвячена старовіковим лісам і робить наголос на необхідності та безумовній користі щоденних дій кожного громадянина, кожної установи або організації в напрямку ощадливого використання природних ресурсів.


Де б ми не були, ми можемо присвятити цю годину планеті та її майбутньому!

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Автор: Руслана Горгола
Теги: екологія
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Коментарі: 1

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evil:
Сьогодні, 09:36

В Телеграфъ ежедневно пишут об отключениях Полтаваоблэнерго. Уже за год на 50 лет вперед наотключались. 


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