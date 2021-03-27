З усієї країни надійшло 944 повідомлення
За два місяці на Полтавщині 19 разів поскаржилися на обслуговування не державною мовою, повідомляє уповноважений з прав української мови. 15 з них за перший місяць і 4 за другий.
З 16 січня по 16 березня на адресу Уповноваженого надійшло 944 повідомлення щодо захисту прав на отримання інформації та послуг державною мовою.
Найбільше повідомлень, звернень та скарг надійшло з Києва та Київської області (368). Із Львівської області надійшло 88 звернень, які стосуються переважно порушень в інших регіонах України (про порушення у Львівській області – 3), із Харківської – 74, Одеської – 38, Дніпропетровської – 35, Чернігівської - 32, Запорізької та Полтавської – по 19, Вінницької – 10.
Переважна більшість (382) звернень стосується відсутності української версії вебсайтів про надання послуг та сайтів інтернет магазинів, частина сайтів за замовчуванням має недержавну мову. 211 звернень громадян стосуються порушення їхніх прав у сфері обслуговування (надання послуг здійснювалося недержавною мовою як у окремих магазинах, так і у магазинах великих торговельних мереж, супермаркетах, закладах громадського харчування, банківських установах, салонах краси, перукарнях, ветеринарних клініках).
Продовжує зростати кількість звернень щодо порушення мовного законодавства в органах місцевого самоврядування. Щодо використання недержавної мови депутатами місцевих рад надійшло 48 повідомлень громадян.
Нагадуємо! Якщо ваше право на отримання інформації чи послуг державною мовою порушене, потрібно, насамперед, спробувати владнати ситуацію на місці та попросити працівника обслуговувати вас державною мовою, звернутись до керівництва закладу або на «гарячу лінію» установи.
У разі відмови або не забезпечення надання інформації (послуг) державною мовою, ви можете подати скаргу до Уповноваженого із захисту державної мови, заповнивши відповідну форму на сайті Уповноваженого.
У разі виникнення запитань щодо механізмів захисту своїх прав на отримання інформації та послуг державною мовою просимо звертатися за номером 044 293 11 79. Телефонна лінія для надання додаткової інформації та консультацій працює у робочі дні з 9.00 до 17.00.