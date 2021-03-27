За два місяці на Полтавщині 19 разів поскаржилися на обслуговування не державною мовою

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За два місяці на Полтавщині 19 разів поскаржилися на обслуговування не державною мовою, повідомляє уповноважений з прав української мови. 15 з них за перший місяць і 4 за другий.









З 16 січня по 16 березня на адресу Уповноваженого надійшло 944 повідомлення щодо захисту прав на отримання інформації та послуг державною мовою.





Найбільше повідомлень, звернень та скарг надійшло з Києва та Київської області (368). Із Львівської області надійшло 88 звернень, які стосуються переважно порушень в інших регіонах України (про порушення у Львівській області – 3), із Харківської – 74, Одеської – 38, Дніпропетровської – 35, Чернігівської - 32, Запорізької та Полтавської – по 19, Вінницької – 10.





Переважна більшість (382) звернень стосується відсутності української версії вебсайтів про надання послуг та сайтів інтернет магазинів, частина сайтів за замовчуванням має недержавну мову. 211 звернень громадян стосуються порушення їхніх прав у сфері обслуговування (надання послуг здійснювалося недержавною мовою як у окремих магазинах, так і у магазинах великих торговельних мереж, супермаркетах, закладах громадського харчування, банківських установах, салонах краси, перукарнях, ветеринарних клініках).





Продовжує зростати кількість звернень щодо порушення мовного законодавства в органах місцевого самоврядування. Щодо використання недержавної мови депутатами місцевих рад надійшло 48 повідомлень громадян.



