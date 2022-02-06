Вчора у Кременчуці не розминулись фура і легковик

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 296

Попередньо, ніхто не постраждав

Ввечері 5 лютого на перехресті вулиці Київської і Вадима Пугачова сталася ДТП. Зіштовхнулись фура і легковик. Попередньо, ніхто не постраждав. На місці працювала патрульна поліція.







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