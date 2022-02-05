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У Кременчуці патрульного затримали за хабарництво

Сьогодні, 11:14 Переглядів: 977

 

Чоловік був при виконанні службових обов'язків із табельною зброєю

4 лютого у Кременчуці затримали патрульного. О 20.45 у провулку Льва Толстого №34 спільними діями патрульної поліції та ДБР був викритий і затриманий патрульний при отриманні 17 тис. грн хабаря за неоформлення п'яного за кермом.

Чоловік був при виконанні службових обов'язків із табельною зброєю. З ним у патрулі була напарниця, але до неї у правоохоронців претензій немає, вона - свідок.

- Розслідування розпочали ще 2 лютого і дані були внесені до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі проводяться слідчі дії, вирішується питання про обрання запобіжного заходу, - розповів ТЪ головний патрульний Кременчука Олександр Борзенко і наголосив, що й надалі буде боротися з корупцією в лавах поліції.

Патрульного затримали на 72 години для проведення першочергових невідкладних слідчих дій. 

Якщо вам відома інформація про порушення патрульними закону чи їх протиправні дії - повідомляйте на «‎гарячі лінії», або безпосередньо Олександру Борзенко у соцмережах чи під час особистих прийомів.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: h.kremenchug
Теги: патрульна поліція хабар
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