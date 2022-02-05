Через порив на трьох кременчуцьких вулицях немає холодної води

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Час відновлення водопостачання невідомий

5 лютого через порив на трьох кременчуцьких вулицях відсутня холодна вода. Як повідомив Кременчукводоканал, з 8.00 через порив мережі Д-150 на вул. Пілотів, 44, перекрили холодне водопостачання за адресами: вул. Пілотів;

вул. П.Орлика (частково);

пров. Баженова.

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