Через порив на трьох кременчуцьких вулицях немає холодної води
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Час відновлення водопостачання невідомий
5 лютого через порив на трьох кременчуцьких вулицях відсутня холодна вода.
Як повідомив Кременчукводоканал, з 8.00 через порив мережі Д-150 на вул. Пілотів, 44, перекрили холодне водопостачання за адресами:
- вул. Пілотів;
- вул. П.Орлика (частково);
- пров. Баженова.
Автор: Руслана Горгола
Джерело фото: odesa.depo.ua
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