Через ДТП перед мостом «тягнучка»‎

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5 лютого, близько 10.30, на підйомі на міст у Крюкові сталась ДТП. Як повідомляють очевидці у спільноті h.kremenchug, ДТП незначна, але рух у сторну центру Кременчука ускладнений - «тягнучка»‎.