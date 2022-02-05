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Вимагання понад $39 тисяч депутатами на Полтавщині – нові деталі у справі

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 922

В одного з колишніх працівників брати відібрали автівку

Двом депутатам Полтавської обласної ради та Миргородської районної ради - голова фракції «Довіра» в Полтавській облраді Олег  Діденко і його брат Ігор - повідомили про підозри у вимаганні передачі чужого майна з погрозою насильства, що завдало шкоди в особливо великих розмірах, та незаконному заволодінні автівкою, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. ч. 2, 4 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України).

За даними слідства, депутати, погрожуючи фізичним насильством, вимагали та отримали у жительки Полтавщини понад $39 тис. Вона начебто придбала викрадене насіння соняшника у працівників товариства, яке належить одному з депутатів.

Також встановлено, що у грудні минулого та січні цього року депутати, створюючи сумнівні боргові зобов’язання колишнім працівникам товариства та застосовуючи фізичну силу,  отримали від  останніх 80 тис. грн, заволоділи автомобілем Daewoo Lanos, свідоцтвом про реєстрацію та ключами від авто, а одного з чоловіків змусили написати боргову розписку на 700 тис. грн.

Наразі встановлюються інші потерпілі від дій підозрюваних.

Ухвалами слідчого судді Октябрського районного суду Полтави депутатам обрано запобіжні заходи у виді нічного домашнього арешту. Не погоджуючись із такими рішеннями суду, Полтавська окружна прокуратура готує апеляційні скарги.    

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Полтавським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Полтавській області.

Слідчі та процесуальні дії тривають. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура
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