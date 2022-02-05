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Небо, річка та острів: що новенького почитати кременчужанам у вихідні

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 250

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
 

Денніс Лігейн «Містична річка»

Як справжні бостонські хлопчаки, одинадцятирічні друзі Джиммі, Дейв і Шон полюбляли випробувати свою відвагу. Та одного дня їхнім пустощам поклали край чоловіки на темній машині, коли змусили найслабшого Дейва поїхати з ними. Джиммі та Шон навіть не спробували допомогти йому. За кілька днів Дейв повертається додому: у поліційній машині та під спалахи камер  репортерів. І лише згодом хлопці дізнаються, що сталося. Вони просто намагатимуться забути цей день.  Та він нагадає про себе. Коли двадцять п’ять років по тому буде жорстоко вбито доньку Джиммі Маркуса, він і детектив Шон Дівайн зрозуміють: якби тоді вони захистили Дейва, усе могло б скластися інакше.

Наталія Довгопол «Прокляте небо»

Середина XVІІ століття. Київщина. У селі мірилом усього є фізична праця, будь-яка інакшість вважається хибною. Тому мати намагається позбутися Євки ще немовлям. Але дівчинка виживає і потрапляє служити в маєток пана. У неї є своєрідний талант – схильність до астрономії. Вона буквально читає небо, як розгорнуту книгу. Та в житті Єви з’являється Орест, панський вчитель. Потайки одружившись,вони втікають до Києва. Тепер на неї чекає довгий шлях випробувань та спокути.

  
 

Виктория Хислоп «Остров»

Головна героїня цього роману хоче побільше дізнатися про минуле своєї матері, але та ретельно його приховує: відомо лише те, що вона виросла в маленькому містечку на острові Крит, а потім переїхала до Лондона.

Одного разу Алекс приїхала в селище  Плака, де й досі живе подруга її матері. Селище нічим не примітне, одне з багатьох, що загубилися на просторах Греції. Яку ж роль воно відіграло в житті її предків та які таємниці приховує цей острів.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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