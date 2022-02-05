Небо, річка та острів: що новенького почитати кременчужанам у вихідні

Виктория Хислоп «Остров»

Головна героїня цього роману хоче побільше дізнатися про минуле своєї матері, але та ретельно його приховує: відомо лише те, що вона виросла в маленькому містечку на острові Крит, а потім переїхала до Лондона.

Одного разу Алекс приїхала в селище Плака, де й досі живе подруга її матері. Селище нічим не примітне, одне з багатьох, що загубилися на просторах Греції. Яку ж роль воно відіграло в житті її предків та які таємниці приховує цей острів.