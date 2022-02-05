Небо, річка та острів: що новенького почитати кременчужанам у вихідні

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Денніс Лігейн «Містична річка»
Як справжні бостонські хлопчаки, одинадцятирічні друзі Джиммі, Дейв і Шон полюбляли випробувати свою відвагу. Та одного дня їхнім пустощам поклали край чоловіки на темній машині, коли змусили найслабшого Дейва поїхати з ними. Джиммі та Шон навіть не спробували допомогти йому. За кілька днів Дейв повертається додому: у поліційній машині та під спалахи камер репортерів. І лише згодом хлопці дізнаються, що сталося. Вони просто намагатимуться забути цей день. Та він нагадає про себе. Коли двадцять п’ять років по тому буде жорстоко вбито доньку Джиммі Маркуса, він і детектив Шон Дівайн зрозуміють: якби тоді вони захистили Дейва, усе могло б скластися інакше.
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Наталія Довгопол «Прокляте небо»
Середина XVІІ століття. Київщина. У селі мірилом усього є фізична праця, будь-яка інакшість вважається хибною. Тому мати намагається позбутися Євки ще немовлям. Але дівчинка виживає і потрапляє служити в маєток пана. У неї є своєрідний талант – схильність до астрономії. Вона буквально читає небо, як розгорнуту книгу. Та в житті Єви з’являється Орест, панський вчитель. Потайки одружившись,вони втікають до Києва. Тепер на неї чекає довгий шлях випробувань та спокути.
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Виктория Хислоп «Остров»
Головна героїня цього роману хоче побільше дізнатися про минуле своєї матері, але та ретельно його приховує: відомо лише те, що вона виросла в маленькому містечку на острові Крит, а потім переїхала до Лондона.
Одного разу Алекс приїхала в селище Плака, де й досі живе подруга її матері. Селище нічим не примітне, одне з багатьох, що загубилися на просторах Греції. Яку ж роль воно відіграло в житті її предків та які таємниці приховує цей острів.