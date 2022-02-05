За минулу добу у Кременчуці зареєстрували 257 випадків коронавірусу

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4 лютого в Кременчуці зареєстрували 257 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомила пресслужба мерії.

Захворіли 136 жінок віком від 22 до 87 років, 106 чоловіків віком від 18 до 83 років та 15 дітей віком від 1 до 17 років.

Із них 246 перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 11 - лікуються в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 120 пацієнтів.

Одужало 25 кременчужан.

На жаль, помер 82-річний невакцинований чоловік.

Всього від початку пандемії в місті зареєстрували 20 277 випадків хвороби: одужало 17 819, померло 680.