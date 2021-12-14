У Кременчуці розшукують Сергія Попова, який пішов з військового госпіталю

Сьогодні, 17:13 Переглядів: 1 040

У чоловіка є проблеми з психікою

Поліція Кременчука розшукує безвісти зниклого Сергія Анатолійовича Попова, який народився 23 січня 1968 р. 14 грудня о 11.10 чоловік пішов з військового госпіталю Кременчука. У нього є проблеми з психікою.

Одягнений: синя куртка з світлими полосами, темні ботинки, темно-сині джинси, чорна шапка.

Чоловік може знаходитися у Піщаному. Поліція просить повідомляти будь-яку інформацію стосовно безвісти зниклого Сергія Поповаза за телефоном 0997933504 або 0682090451.