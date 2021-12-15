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Мама з сином залишились у знайомих, а бабуся з поліцією шукала їх усю ніч

Сьогодні, 19:28 Переглядів: 143

 

Наразі ювенальні працівники поліції вивчають морально-психологічний клімат в родині

14 грудня, близько опівночі, до поліції Кременчука за допомогою звернулася 66-річна місцева жителька, яка повідомила, що близько 22.00 пішли з дому та не повернулися її 37-річна донька із 7-річним онуком.

На пошуки матері з дитиною одразу орієнтували весь особовий склад Кременчуцького районного управління поліції. Пошуки зниклих тривали всю ніч.

Наступного дня, близько 12.00, з’ясувалося, що вони залишилися у знайомих, не попередивши про своє рішення близьких.

Наразі ювенальні працівники поліції вивчають морально-психологічний клімат в родині та санітарно-побутові умови, в яких виховується хлопчик.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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