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Кременчук, Культура, Топ-новость

Генеральна репетиція: засяяла головна ялинка Кременчука

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 925

 

Місто причепурилося перед Новим роком

У Кременчуці засяяла новорічна ялинка, хоч і ненадовго. Це була лише генеральна репетиція перед відкриттям. Запалять же вогні на площі Перемоги 17 грудня о 16.00.

Як повідомила пресслужба мерії, з цього дня розпочне роботу новорічне містечко та атракціони. Святковою ілюмінацією вже прикрашена і центральна вулиця Кременчука – Соборна, яка в поєднанні із комплексом світлової ілюмінації та світлодіодним водограєм у сквері Олега Бабаєва, створить особливу новорічну атмосферу у нашому місті.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: площа Перемоги Новий рік новогодняя елка новогодняя атрибутика ялинка иллюминация гирлянды
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