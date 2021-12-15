Генеральна репетиція: засяяла головна ялинка Кременчука

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 925

У Кременчуці засяяла новорічна ялинка, хоч і ненадовго. Це була лише генеральна репетиція перед відкриттям. Запалять же вогні на площі Перемоги 17 грудня о 16.00.

Як повідомила пресслужба мерії, з цього дня розпочне роботу новорічне містечко та атракціони. Святковою ілюмінацією вже прикрашена і центральна вулиця Кременчука – Соборна, яка в поєднанні із комплексом світлової ілюмінації та світлодіодним водограєм у сквері Олега Бабаєва, створить особливу новорічну атмосферу у нашому місті.