Через коронавірус померла 85-річна невакцинована кременчужанка

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Сьогодні, 15 грудня, в Кременчуці зареєстрували 41 новий випадок захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 24 жінки віком від 19 до 88 років, 14 чоловіків віком від 28 до 77 років та 3 дитини віком від 7 до 12 років. Із них 36 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 5 - в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 184 пацієнта.

Одужало 66 кременчужан.

На жаль, померла 85-річна невакцинована кременчужанка.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 17 236 випадків хвороби: одужало 14 779, померло 592.