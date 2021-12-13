У Кременчуцькому районі чоловік бив молотком власного собаку на очах у дітей

Сьогодні, 10:50 Переглядів: 460

На Полтавщині у жорстокому поводженні з твариною підозрюють 56-річного чоловіка – на минулому тижні він побив і викинув на смітник свого собаку. Пресслужба прокуратури дала подробиці події.

Інцидент стався у Глобиному після того, як пес задушив свійську птицю. На власному подвір’ї господар бив тварину молотком по голові, доки собака не втік. Наздогнавши його біля спортивного майданчика місцевої школи, зловмисник продовжив бити тварину, а потім вкинув у полімерний мішок і відніс на смітник.

Знаряддя злочину

Два дні собака стікав кров’ю. Його знесиленого виявили правоохоронці та відвезли до ветеринарної клініки. Наразі пес перебуває під наглядом ветеринарів.

Дії чоловіка кваліфікували за ч.1 ст.299 КК України (жорстоке поводження з твариною, що належить до хребетних, якщо такі дії призвели до тілесних ушкоджень тварини).

За процесуального керівництва Глобинської окружної прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється відділом поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.