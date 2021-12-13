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Троє кременчужан стали чемпіонами міжнародного турніру Wizard Open WAKO

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 259

 

Вітаємо наших спортсменів

Кременчуцькі кікбоксери вийшли на ринг міжнародного турніру Wizard Open WAKO 2021, який відбувся цими вихідними у Києві. Участь у змаганнях взяли понад 500 спортсменів з України, Вірменії, Молдови, Ізраїлю та Азербайджану. Наше місто на змаганнях представили спортсмени СК «Боєць» КДЮСШ «Авангард», які тренуються під керівництвом тренера Сергія Леоненка. 

За словами тренера, наші спортсмени зіштовхнулися з гідною конкуренцією й за результатами поєдинків повертаються додому переможцями. 

Чемпіонами міжнародного турніру Wizard Open 2021 з кікбоксингу стали: Гнат Грінченко, Олександр Шимків та Андрій Кучеренко. Бронзову нагороду здобув - Арсеній Сорокін. 

Телеграф поцікався у наставника спортсменів Сергія Леоненка, як пройшли змагання для наших спортсменів, чи важким був шлях на змаганнях та про плани на найближчий час. 

- Міжнародні змагання високого рівня. Задоволений кожним спортсменом, особливо враховуючи те, що на цьому турнірі були кращі спортсмени України і найсильніші бійці з інших країн. Це не останній старт - 18 грудня відбудеться чемпіонат Полтавської області з кікбоксингу WAKO, - зауважив тренер Сергій Леоненко. 
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Сергій Леоненко
Теги: кікбоксинг
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