Троє кременчужан стали чемпіонами міжнародного турніру Wizard Open WAKO

Кременчуцькі кікбоксери вийшли на ринг міжнародного турніру Wizard Open WAKO 2021, який відбувся цими вихідними у Києві. Участь у змаганнях взяли понад 500 спортсменів з України, Вірменії, Молдови, Ізраїлю та Азербайджану. Наше місто на змаганнях представили спортсмени СК «Боєць» КДЮСШ «Авангард», які тренуються під керівництвом тренера Сергія Леоненка.
За словами тренера, наші спортсмени зіштовхнулися з гідною конкуренцією й за результатами поєдинків повертаються додому переможцями.
Чемпіонами міжнародного турніру Wizard Open 2021 з кікбоксингу стали: Гнат Грінченко, Олександр Шимків та Андрій Кучеренко. Бронзову нагороду здобув - Арсеній Сорокін.
Телеграф поцікався у наставника спортсменів Сергія Леоненка, як пройшли змагання для наших спортсменів, чи важким був шлях на змаганнях та про плани на найближчий час.
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