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Здоров'я, Освіта, Коронавірус / Карантин

«Дистанційка» нікуди не поділася: в Кременчуці з дому навчаються 26 класів

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 461

 

Найбільше класів закрили в ліцеї №5, причиною називають наявність контактних осіб, хворих на COVID-19

На дистанційну форму навчання у Кременчуці перевели 26 класів. Про це на засіданні виконкому 13 грудня розповів голова департаменту освіти Геннадій Москалик. Причина - наявність контактних осіб, хворих на COVID-19.

Так, найбільше дітей пішло на «дистанційку» в ліцеї №5 - там форму навчання змінили для учнів 8-ми класів.

Пан Москалик повідомив, що наразі на COVID-19 хворіє 10 учителів, що працюють в освітніх закладах міста та 13 учнів.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: дистанційка школи COVID-19
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