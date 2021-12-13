«Дистанційка» нікуди не поділася: в Кременчуці з дому навчаються 26 класів

Найбільше класів закрили в ліцеї №5, причиною називають наявність контактних осіб, хворих на COVID-19
На дистанційну форму навчання у Кременчуці перевели 26 класів. Про це на засіданні виконкому 13 грудня розповів голова департаменту освіти Геннадій Москалик. Причина - наявність контактних осіб, хворих на COVID-19.
Так, найбільше дітей пішло на «дистанційку» в ліцеї №5 - там форму навчання змінили для учнів 8-ми класів.
Пан Москалик повідомив, що наразі на COVID-19 хворіє 10 учителів, що працюють в освітніх закладах міста та 13 учнів.
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