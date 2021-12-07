У Кременчуцькому районі чоловік ледь не забив собаку на очах у дітей

Сьогодні, 18:42 Переглядів: 761

Мешканці міста Глобине стали свідками жорстокого побиття собаки на очах у дітей біля місцевої школи. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

- Після отримання повідомлення про жорстоке поводження з твариною поліцейські одразу виїхали на місце події та розпочали розслідування інциденту. За попередньою версією слідства, 56-річний чоловік жорстоко побив собаку начебто за те, що вона задавила свійську птицю. Після знущань чоловік викинув покалічену тварину на смітник. Свідками побиття собаки стали школярі, які перебували на спортивному майданчику навчального закладу, - розповів Олександр Скриль, тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділення поліції №1 Кременчуцького райуправління.

Наразі слідчий відділу поліції №1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками ч.2 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами, вчинене у присутності малолітнього чи неповнолітнього) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Правопорушнику повідомлено про підозру. У разі доведення вини у суді йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Поліцейські доставили собаку до ветеринарної клініки. За повідомленням директора ветеринарної лікарні Марини Гармаш, стан тварини тяжкий. Йому надається необхідна допомога. Ветеринари назвали собаку Лакі.

Після одужання тварини спеціаліст сектору криміналістичного забезпечення слідчого відділу Полтавського райуправління поліції планує забрати її до себе в родину.