У Кременчуцькому районі чоловік ледь не забив собаку на очах у дітей

Мешканці міста Глобине стали свідками жорстокого побиття собаки на очах у дітей біля місцевої школи. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Наразі слідчий відділу поліції №1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками ч.2 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами, вчинене у присутності малолітнього чи неповнолітнього) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Правопорушнику повідомлено про підозру. У разі доведення вини у суді йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Поліцейські доставили собаку до ветеринарної клініки. За повідомленням директора ветеринарної лікарні Марини Гармаш, стан тварини тяжкий. Йому надається необхідна допомога. Ветеринари назвали собаку Лакі.
Після одужання тварини спеціаліст сектору криміналістичного забезпечення слідчого відділу Полтавського райуправління поліції планує забрати її до себе в родину.
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