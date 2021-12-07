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Кременчук, Коронавірус / Карантин

7 грудня від ускладнень COVID-19 померли чотири пацієнти, один був вакцинований

Сьогодні, 21:04 Переглядів: 780

 

За добу захворіло 104 людини, а одужало – 112

7 грудня в місті зареєстрували 104 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

За інформацією мерії, захворіли 65 жінок віком від 22 до 83 років, 34 чоловіка від 28 до 79 років та п'ять дітей віком від 1 до 17 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 92 пацієнти перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 12 – лікується в інфекційних шпиталях, із них один вакцинований.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 212 людей. Одужало 112 осіб.

На жаль, померло чотири пацієнти: одна жінка віком 78 років та три чоловіки віком від 74 до 81 року. Із числа померлих пацієнтів – один вакцинований.

Загалом у Кременчуці налічують 16 783 хворих, одужало 14 150, померло 564.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса
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