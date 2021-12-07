Адреси туалетів та вигулу собак: кременчужани вимагають оприлюднювати дані через комунальну газету

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Кременчужанин Дмитро Поліщук розмістив на сайті мерії Кременчука петицію про обов’язкові публікації в інтернеті та газеті «Кременчуцькі новини» переліку інформації на вимогу постанови КМУ. Чоловік посилається на статті 10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».

- У 2016 року Вами було повідомлено про те, що «необхідність проводити належну роботу з оприлюднення наборів даних доведено до відома усіх розпорядників публічної інформації виконавчого комітету міської ради». Та до цього часу завдання не виконане належним чином. Зокрема, серед інших, відсутня така інформація: Дані про розміщення громадських вбиралень комунальної власності;

Дані про місцезнаходження зон для вигулу домашніх тварин;

Дані щодо місцезнаходження камер відеоспостереження, що перебувають у комунальній власності;

Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень, - йдеться у повідомленні.

Збір підписів розпочався з 2 грудня. Підтримати петицію можна за посиланням.