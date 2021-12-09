У Лубнах поліція вилучила у чоловіка півтисячі літрів фальсифікату

Пластикові пляшки з фальсифікатом вилучили під час санкціонованого судом обшуку вдома у 66-річного жителя Лубен. Про це повідомила пресслужба поліції.
Слідчі здійснюють розслідування за ч.3 ст.204 (Незаконне виготовлення спиртових дистилятів, алкогольних напоїв або інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення.
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