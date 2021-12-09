За рік на Полтавщині шахраї ошукали близько тисячі людей: як не стати наступним

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 256

На шахраїв ведеться по 6 мешканців області в день

Як свідчить статистика, на Полтавщині до «пастки» шахраїв щодня потрапляє в середньому 6 громадян. Більшість ошуканих – люди старшого віку, а схеми, що використовують шахраї, практично незмінні. Про це повідомила пресслужба поліції.

- З початку року в області поліція зареєструвала близько 1000 звернень громадян про незаконні дії шахраїв. Як показує практика, зазвичай аферисти пропонують поміняти старі гроші на нові, придбати дешеву техніку, ліки, перевірити лічильники, перерахувати гроші на лікування родича або заплатити за закриття фіктивного кримінального провадження та інше. Крім того, поширені випадки обману під час купівлі-продажу товарів на сайтах Інтернет-магазинів, - зазначив очільник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Що варто пам’ятати кожному з нас та яких правил слід дотримуватися, щоб не потрапити до пастки шахраїв:

Не довіряйте словам незнайомців, які обіцяють вам допомогу або пропонують дешеві товари. Не впускайте чужинців до оселі або негайно обривайте з ними розмову, якщо спілкуєтеся телефоном. Якщо у вас вимагають гроші або виконання інших дій, обов’язково запам’ятайте номер шахрая та негайно телефонуйте до поліції. Повірку та ремонт лічильників газу, води, електроенергії й тепла забезпечують тільки підприємства, що надають комунальні послуги. Контролери зобов’язані завчасно попередити про заплановані роботи та пред’явити документи. Якщо вам телефоном кажуть, що хтось намагається зняти кошти з вашого банківського рахунку, не поспішайте виконувати чужі настанови.

Не телефонуйте на незнайомі номери, зазначені в СМС-повідомленнях. ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! В СМС від банку Вам ніколи не запропонують набрати інший номер телефону. Тим більше вночі, коли фінансові установи не працюють! Ніколи й нікому за жодних обставин не розголошуйте дані вашої пластикової карти.