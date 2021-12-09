«Вбивають людей»: у Полтаві шоумен влаштував скандал у центрі вакцинації і зламав ноутбук медиків

Сьогодні, 09:25 Переглядів: 1 019 Коментарів: 3

У Полтаві місцевий антивакцинатор прийшов на пункт вакцинації, він кричав, що «медики вбивають людей експериментальними вакцинами» та відібрав у них ноутбук. Про це повідомили в телеграм-каналі «Фонтан за мільйон».

Скандал стався у Центрі масової вакцинації, що розташований в Центрі культури та дозвілля. Туди прийшов місцевий шоумен, який працює у цьому Центрі. Він відібрав у медиків ноутбук та закликав людей не щепитися від COVID-19, оскільки вважає вакцини експериментальними. Також він заявляв, що нібито «медики вбивають людей, роблячи їм щеплення». На місце інциденту викликали поліцію, яка вгамувала антивакцинатора.

У коментарі полтавському телеканалу ІРТ директорка Центру культури і дозвілля Оксана Дейнега підтвердила інцидент. Вона розповіла, що працівник її закладу намагався зірвати процес вакцинації, відібрав у медиків ноутбук та нібито поламав його.

- Приїхав також керівник ЦПМСД-1, бо це їхні вакцинатори працюють тут. Він привіз новий ноутбук, бо той був поламаний після сьогоднішнього конфлікту, - сказала Оксана Дейнега.

У поліції ситуацію не коментують.