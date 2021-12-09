«Вбивають людей»: у Полтаві шоумен влаштував скандал у центрі вакцинації і зламав ноутбук медиків

У Полтаві місцевий антивакцинатор прийшов на пункт вакцинації, він кричав, що «медики вбивають людей експериментальними вакцинами» та відібрав у них ноутбук. Про це повідомили в телеграм-каналі «Фонтан за мільйон».
Скандал стався у Центрі масової вакцинації, що розташований в Центрі культури та дозвілля. Туди прийшов місцевий шоумен, який працює у цьому Центрі. Він відібрав у медиків ноутбук та закликав людей не щепитися від COVID-19, оскільки вважає вакцини експериментальними. Також він заявляв, що нібито «медики вбивають людей, роблячи їм щеплення». На місце інциденту викликали поліцію, яка вгамувала антивакцинатора.
У коментарі полтавському телеканалу ІРТ директорка Центру культури і дозвілля Оксана Дейнега підтвердила інцидент. Вона розповіла, що працівник її закладу намагався зірвати процес вакцинації, відібрав у медиків ноутбук та нібито поламав його.
У поліції ситуацію не коментують.
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