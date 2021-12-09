Вперше за 17 років рівень води в Кременчуцькому водосховищі впав до мінімуму

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Рівень води в найбільшому водосховищі в Україні – Кременчуцькому – нижчий на 40 сантиметрів, ніж торік. Причини дві – зміни в кліматі та ситуація в енергетиці. Про це розповів керівник Черкаського міського рибоохоронного патруля Віктор Іванько в коментарі Суспільному.

- Насамперед, змінюються кліматичні умови. Але головне те, що ці водосховища регулюються за рахунок гідроелектростанцій. Нині непроста ситуація в енергетиці. Гідроелектричні станції працюють у повну силу. Для того, щоб вони працювали треба вода. Тому рівень води знижується.

Рівень води, додав він, обраховують за спеціальною системою – від середнього рівня Балтійського моря. Цифри записують до журналу з 2004 року. І відтоді це найнижчі показники.

- Нині цей показник 78,72 сантиметра по Балтійській системі. Це найнижчий рівень за 17 років.

Начальник регіонального офісу водних ресурсів Черкащини Микола Шведенко зауважив, що рішення щодо рівня води в Дніпрі ухвалює Міжвідомча комісія.

- Міжвідомча комісія встановлює рівні. От вони й прийняли таке рішення. Мабуть, якісь були обґрунтування, подавали якісь пропозиції, – зауважив керівник Черкаського управління захисних масивів Дніпровських водосховищ Олександр Бовсуновський.

На сайті Держагентства водних ресурсів опублікували рішення Міжвідомчої комісії. Там зазначено, що “дефіцит потужностей в ОЕС компенсується гідроелектростанціями”, тому “Кременчуцьке водосховище спрацьоване на 35 см”.

За словами еколога Олександра Спрягайла, такі коливання несуть шкоду: це може призвести до загибелі водних мешканців, що водяться на мілинах:

- Саме водосховище величезне, але площа мілин на ньому теж дуже значна, це близько 45 тисяч гектарів. Це території з глибинами менш ніж два метри. Там збирається риба та інші мешканці водойм.