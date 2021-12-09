Вперше за 17 років рівень води в Кременчуцькому водосховищі впав до мінімуму

Рівень води в найбільшому водосховищі в Україні – Кременчуцькому – нижчий на 40 сантиметрів, ніж торік. Причини дві – зміни в кліматі та ситуація в енергетиці. Про це розповів керівник Черкаського міського рибоохоронного патруля Віктор Іванько в коментарі Суспільному.
Рівень води, додав він, обраховують за спеціальною системою – від середнього рівня Балтійського моря. Цифри записують до журналу з 2004 року. І відтоді це найнижчі показники.
Начальник регіонального офісу водних ресурсів Черкащини Микола Шведенко зауважив, що рішення щодо рівня води в Дніпрі ухвалює Міжвідомча комісія.
На сайті Держагентства водних ресурсів опублікували рішення Міжвідомчої комісії. Там зазначено, що “дефіцит потужностей в ОЕС компенсується гідроелектростанціями”, тому “Кременчуцьке водосховище спрацьоване на 35 см”.
За словами еколога Олександра Спрягайла, такі коливання несуть шкоду: це може призвести до загибелі водних мешканців, що водяться на мілинах:
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